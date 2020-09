Speciale energia: UkraineInvest firma accordo di cooperazione con ministero Energia Ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione statale UkraineInvest ha firmato un accordo di cooperazione nel settore energetico con il ministero dell'Energia dell'Ucraina. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministero, come riportato dall'agenzia "Ukrinform". "In quanto parte di una riforma del settore energetico volta a trasformarlo in un settore decarbonizzato, pulito e verde, considerato lo sviluppo delle energie rinnovabili, una delle sfide principali oggi è attrarre investimenti significativi", ha detto la ministra ucraina dell'Energia, Olha Buslavets. Tra gli obiettivi del programma di cooperazione c'è lo sviluppo di progetti riguardanti lo stoccaggio energetico e la produzione di idrogeno in Ucraina, e la riconversione delle miniere di carbone del paese. (Rum)