Speciale energia: Starace (Enel), decarbonizzazione potrebbe richiedere tempi più brevi del previsto

- Da molti anni Enel pone le fonti energetiche rinnovabili al centro della propria strategia, come dimostrato anche dalla progressiva dismissione delle centrali termiche: ovviamente si tratta di un processo complesso dal momento che va portato avanti tenendo al contempo le luci accese, ma ci stiamo muovendo bene. Così Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, intervenuto oggi all’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 organizzato dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). “Abbiamo già superato il punto di non ritorno, e la completa decarbonizzazione potrebbe essere raggiunta prima di quanto pensavamo fosse possibile”, ha detto, sottolineando la necessità di uno “sforzo globale perché tutto il mondo sta andando in questa direzione”. (Ems)