Speciale energia: Spagna Iberdrola, due ex ministri del Pp nominati consiglieri in Brasile e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha nominato le ex ministre del Partito popolare (Pp), Isabel Garcia Tejerina e Fatima Banez nei consigli di amministrazione di due filiali, rispettivamente in Brasile e Messico. Garcia Tejerina è stata ministra dell'Agricoltura tra il 2016 ed il 2018 durante il governo di Mariano Rajoy. Mentre Fatima Banez ha ricoperto l'incarico di ministra del Lavoro sempre durante l'ultimo esecutivo del Pp. Come riferisce il quotidiano "El Economista", con questi due nuovi ingressi Iberdrola continua ad ampliare la presenza di esponenti del mondo dell'economia in azienda. La società elettrica, infatti, ha recentemente assunto anche l'ex direttore del Centro nazionale di Intelligenze, il generale Felix Sanz Roldan, gli ex sottosegretario di Stato per gli Affari europei, Ramon de Miguel,l'ex presidente del Messico, Ernesto Zedillo, l'ex vice cancelliere tedesco, Joschka Fischer e l'ex ambasciatrice francese Laurence Tubiana. (Spm)