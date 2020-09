Speciale energia: Belgio, accordo di 10 anni tra Ineos e Egie per acquisto elettricità rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo britannico Ineos, specializzato nel settore chimico, ha annunciato la firma con l'operatore energetico francese Engie di un contratto di dieci anni per l'acquisto di elettricità rinnovabile dal parco eolico offshore Norther, situato nel mare del Nord. Ineos si è impegnata ad acquistare 84 megawatt che andranno ad alimentare i suoi siti di produzione ed il progetto One, che include due stabilimenti ad Anversa in cui vengono prodotti etilene e propilene. "Il progetto One sarà il complesso chimico più efficace in termini di energia del suo genere in Europa, utilizzando tecnologie più recenti", ha fatto sapere John McNally, direttore del progetto. "Questo contratto illustra anche la forte ambizione di Engie nell'accrescere lo sviluppo delle sue energie rinnovabili in Belgio, poiché diversi accordi di acquisto di energia sono stati firmati con grandi imprese nel corso degli ultimi mesi", ha detto Philippe van Troeye, amministratore delegato di Engie Benelux. Le due aziende non hanno fornito i dettagli finanziari dell'accordo. (Frp)