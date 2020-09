Giordania: partito legato a Fratelli musulmani parteciperà a parlamentari di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito giordano Fronte per l’azione islamica, formazione legata ai Fratelli musulmani e principale gruppo dell’opposizione al governo di Amman, parteciperà alle elezioni parlamentari previste il prossimo 10 novembre. Lo ha annunciato la stessa formazione politica a due mesi dalla decisione della Corte suprema della Giordania di sciogliere il gruppo dei Fratelli musulmani nel paese. Il Fronte per l’azione islamica detiene attualmente 16 seggi in parlamento su 130, frutto dell’esito delle elezioni del 2016. Sia nel 2010 che nel 2013 il partito islamista aveva boicottato le elezioni. Lo scorso luglio, a seguito di una disputa legale di lunga data sullo status ufficiale, la Corte di cassazione ha emesso un verdetto finale in cui si dichiara che il gruppo dei Fratelli musulmani è dissolto e ha perso il suo status giuridico per non aver rettificato il suo status legale secondo la legge giordana. La sentenza finale pone fine a una disputa che dura da anni tra il gruppo dei Fratelli musulmani, fondato nel 1945 e la Muslim Brotherhood Society, un gruppo separatista che nel 2015 ha ottenuto lo status giuridico dal governo. Il riconoscimento della Muslim Brotherhood Society ha effettivamente messo al bando il gruppo dei Fratelli musulmani, impedendo loro di organizzare manifestazioni ed eventi o fare campagne elettorali e tenere elezioni interne. (segue) (Res)