Giordania: partito legato a Fratelli musulmani parteciperà a parlamentari di novembre (2)

- Negli anni Cinquanta, il ministero del Demanio giordano acquistò una proprietà appartenente ai Fratelli musulmani e la cedette alla Società dei Fratelli musulmani (Muslim Brotherhood Society). Il gruppo ha intentato un'azione legale per chiedere che la mossa venisse annullata. Nel maggio 2016, la stessa corte decretò che il gruppo era stato in effetti "sciolto" dal 16 giugno 1953, dopo che aveva cambiato nome e non aveva mai rinnovato il suo status giuridico. Il braccio politico del gruppo, il Fronte per l'azione islamica (Islamic Action Front), ha 15 dei 130 seggi in parlamento. A differenza del gruppo, la Società non ha mai stabilito legami con la Fratellanza musulmana egiziana, limitando le sue attività agli affari interni. (Res)