Milano: video-denuncia su violenze durante arresto, Questura valuterà con rigore profili disciplinari agenti coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’episodio, documentato con un video pubblicato dal sito Fanpage.it, di presunte violenze commesse da parte di alcuni agenti di Polizia a Milano durante un arresto, "sono stati avviati contatti con l'Autorità Giudiziaria a cui è stato inoltrato il filmato per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni”. Lo comunica la Questura di Milano in una nota in cui precisa che “saranno valutati con rigore i profili disciplinari dei singoli comportamenti tenuti dagli operanti”. Riguardo alla dinamica da via Fatebenefratelli sottolineano che “i due malviventi hanno tentato di sottrarsi all'arresto dimenandosi con calci e pugni, sferrati nei confronti dei poliziotti intervenuti, con i quali è scaturita una violenta colluttazione, a seguito della quale un poliziotto ha riportato ‘frattura piatto tibiale laterale ginocchio destro e trauma distorsivo tibio-tarsica’ con prognosi di 30 giorni ed un secondo agente ha riportato ‘contusione mano destra’ con 10 giorni di prognosi”. Nel corso della medesima colluttazione “entrambi gli arrestati hanno riportato 'contusioni multiple' con prognosi di 5 giorni ciascuno”. (com)