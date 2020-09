Ferrara: il prefetto Campanaro incontra il console generale della Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha ricevuto in mattinata in visita istituzionale, presso palazzo Giulio d’Este, il console generale della Repubblica di Moldova in Italia, con sede a Milano, Oleg Mica. L’incontro, come hanno fatto sapere dalla Prefettura, "si è svolto in un clima sereno e cordiale ed ha rappresentato l’occasione per un confronto, oltre che sulle opportunità e sulle prospettive dei rapporti moldo-italiani a livello locale, sulle elezioni presidenziali che si terranno in Moldova il 1° novembre prossimo, in occasione delle quali i cittadini di quel paese, residenti in questa provincia, potranno esercitare il proprio diritto di voto in apposito seggio allestito nel capoluogo". (segue) (Ren)