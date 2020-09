Ferrara: il prefetto Campanaro incontra il console generale della Moldova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto Campanaro ha spiegato: “La comunità moldava in questa provincia è numerosa, oltre 2000 residenti, occupata principalmente, per la componente femminile, nel settore dell’assistenza e dei servizi alle persone. Una comunità attiva e laboriosa, verso la quale i ferraresi sono sinceramente riconoscenti per il loro insostituibile contributo di alto valore sociale". Quindi ha concluso: "In occasione delle elezioni presidenziali in Moldova del prossimo autunno, sarà allestito un seggio nella città di Ferrara, per consentire alla comunità moldava qui residente il regolare esercizio del diritto di voto, nel pieno rispetto delle misure di contrasto al covid-19”. (Ren)