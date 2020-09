Campidoglio: De Vito (M5s), da giovedì Assemblea torna in Aula, riapre sala stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione dei capigruppo del Campidoglio che si è svolta oggi è stato deciso che, a partire da giovedì 24 settembre prossimo, i lavori dell’Assemblea capitolina riprenderanno in presenza. Lo comunica in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Finalmente l'assemblea degli eletti romani ritorna nel suo luogo deputato, l'Aula Giulio Cesare - scrive De Vito -. Saremo lieti di poter accogliere nuovamente la stampa (un giornalista per ogni testata) che, per molto tempo e causa Covid, è stata costretta a seguire i lavori in videoconferenza. Sarà comunque necessario rispettare le regole di distanziamento - conclude - attenendosi a quanto disposto dalla vigente normativa contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus". (Rer)