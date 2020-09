Roma: era scomparso da diversi giorni, 72enne ritrovato in un bar a Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 72 anni, scomparso dalla sua casa a Varese da diversi giorni, è stato ritrovato dalla Polizia di Stato a Roma. I familiari l'hanno visto per l'ultima volta giovedì scorso. Poi non avendo più notizie del proprio genitore, il figlio ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Caronno Pertusella in provincia di Varese che hanno attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Il 72enne, residente nella provincia di Milano, raggiunta Roma, si è recato in un bar in zona Ostiense dove una dipendente, tuttavia, insospettita dal comportamento dell'anziano - che proferiva frasi incomprensibili - ha chiamato il 112. Sono stati poi gli agenti del commissariato Colombo, intervenuti immediatamente a seguito della segnalazione, ad intuire che l'anziano, bisognoso di aiuto, risultava tra le persone scomparse. L'uomo, così, è stato soccorso dal personale del 118. I poliziotti hanno poi raggiunto l'ospedale in attesa dell'arrivo del figlio a cui avevano comunicato la notizia del ritrovamento del padre. (Com)