Milano: rapina per tre volte negozi catena Unigross, arrestato 33enne

- Un 33enne residente a Gessate (Mi) è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Milano in quanto ritenuto responsabile di tre rapine aggravate. Lo scorso 16 luglio l'uomo era stato già arrestato in flagranza per un tentativo di rapina commessa a un esercizio commerciale di Gorgonzola (Mi). In quella occasione, il rapinatore, in possesso di un coltello da cucina, aveva tentato di rubare l'incasso dal registratore di cassa, salvo poi desistere per via la reazione del cassiere e allontanarsi in sella a una bicicletta, venendo rintracciato e arrestato da una pattuglia a Pessano con Bornago (Mi). Dai successivi sviluppi investigativi, è stato possibile ricostruire che, nelle settimane precedenti, l'uomo era stato protagonista di tre analoghe rapine ai danni di negozi diversi della catena Unigross. Durante la prima, del 27 giugno, il 33enne era entrato nel punto vendita di Inzago (MI) con il volto coperto da un casco da motociclista e, con la minaccia di un coltello, aveva rubato 800 euro dal registratore di cassa per poi allontanarsi a bordo di una moto di grossa cilindrata. Il 5 e l'11 luglio successivo, il rapinatore si era reso protagonista di ulteriori episodi rispettivamente nei negozi di Pessano con Bornago (MI) e Inzago (MI), rapinando complessivamente 860 euro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza dei punti vendita e ai successivi riscontri tecnici, i militari sono riusciti ad acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto del 33enne quale autore delle tre rapine, ottenendo l'odierno provvedimento cautelare. Al termine delle operazioni, il rapinatore è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di Gessate.(Rem)