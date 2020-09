Algeria: possibili nuove elezioni parlamentari entro fine dell’anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il processo contro l'ex vicepresidente dell'Assemblea del popolo, Bahaa Eddine Taliba, arrestato per presunta corruzione nell’ambito della campagna “Mani pulite” algerine, è tornata alla ribalta la questione della legittimità dell'attuale parlamento, che secondo le accuse sarebbe frutto di brogli. Le rivelazioni di Taliba hanno fatto emergere il sospetto che diversi esponenti del Fronte di liberazione nazionale abbiano pagato tangenti per ottenere seggi in parlamento. Da qui nasce la richiesta, sempre più insistente, di scogliere le camere prima della fine del mandato, dopo appena due anni dal voto. Si tratta a ben vedere delle stesse richieste avanzate dai manifestanti dell’Hirak, la cosiddetta “rivoluzione del sorriso” interrotta solo dalla pandemia di Covid-19. (segue) (Ala)