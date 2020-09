Algeria: possibili nuove elezioni parlamentari entro fine dell’anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Agenzia Nova” ha intervistato al riguardo Ramadan Taazibit, deputato del Partito dei lavoratori che si è dimesso dal parlamento nel marzo 2019, nel pieno delle proteste popolari: "Le rivelazioni di Taliba hanno aumentato l’urgenza di sciogliere il parlamento, inquinato da denaro corrotto e illegale. Sia alcuni partiti che l'amministrazione sono stati coinvolti nei brogli delle elezioni legislative del 2017”. Secondo Taazibit, diversi “uomini d’affari” avrebbero “falsificato i risultati delle elezioni legislative” per entrare nell’Assemblea popolare nazionale ed esercitare “pressioni sul governo e sui blocchi parlamentari per approvare leggi nell’interesse di una cerchia ristretta in materia di appalti, esenzioni fiscali e investimenti”. Non solo. A detta dell’ex parlamentare, “molte aziende sono sostenute dallo Stato senza produrre nulla, né creare posti di lavoro”. Da parte sua, il professore di Scienze politiche all'Università di Algeri, Ali Rabeij, ha detto a “Nova” che “lo scioglimento del parlamento è una priorità nella roadmap del governo per via dell’urgente necessità di mettere in atto un certo numero di leggi che regolano la vita pubblica in Algeria”. (segue) (Ala)