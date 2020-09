Calcio: Fratoianni (Leu) su caso Suarez, vicenda sconcertante a misura di portafoglio e fama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda che coinvolge il calciatore Suarez e l'università per stranieri di Perugia "è sconcertante". Lo scrive in una nota il deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni. "Questo dovrebbe essere un Paese a misura di persona. Talvolta si rivela a misura di portafoglio, di importanza, di fama. E invece - prosegue - chi nasce, chi cresce, chi vive in Italia deve pietire la cittadinanza, che dovrebbe essere un diritto fondamentale della propria vita. È arrivato il momento - conclude Fratoianni - che questa schifezza abbia fine".(Com)