Speciale difesa: Libia, Zayed (Gna), accordo su esportazione petrolio “passo positivo”

- L'accordo raggiunto nei giorni scorsi per riprendere le esportazioni di petrolio "è un passo positivo, in quanto è stato concluso tra gli stessi libici senza interferenze esterne". E' così che commenta il membro del Consiglio presidenziale libico e ministro dell’Istruzione del Governo di accordo nazionale (Gna), Mohamed Amari Zayed, l'intesa raggiunta nei giorni scorsi dal suo collega, Ahmed Maiteeq, con il generale Khalifa Haftar. Zayed ha aggiunto con un messaggio su Twitter che "i Fratelli musulmani libici usano il petrolio per i negoziati della fase di transizione". Lo scorso 18 settembre, il vice presidente del Consiglio presidenziale Maiteeq ha annunciato la firma di un accordo con il Comando generale dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar per la ripresa delle esportazioni petrolifera. La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia con sede a Tripoli, ha revocato sabato sera, 19 settembre, lo stato di forza maggiore "dai porti e dai giacimenti petroliferi sicuri". (Lit)