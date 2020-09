Speciale difesa: Libia, fonti stampa, colloquio Sarraj-Sanalla su entrate petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha tenuto negli ultimi giorni una riunione con il presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, per colloqui sugli accordi “per assicurare la regolarità delle entrate a beneficio di tutti i libici”. Lo riferisce il quotidiano economico “Sada”, citando l’ufficio stampa della Noc. La riunione fa seguito all'annuncio del vicepremier del Gna, Ahmed Maiteeq, di aver raggiunto un accordo con il generale Khalifa Haftar per riaprire i terminal di petrolio e riprendere la produzione e l'esportazione. Il Consiglio di presidenza non ha ancora rilasciato una dichiarazione in particolare per chiarire la propria posizione in merito all’accordo, mentre la Noc ha annunciato sabato 19 settembre la revoca dello stato di forza maggiore dei porti che ritiene sicuri. (Lit)