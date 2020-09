Speciale difesa: Sarraj a sorpresa in Turchia dopo l'annuncio di dimissioni entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ore decisive per il futuro del Consiglio presidenziale di Tripoli, l’organo esecutivo della Libia riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il presidente e primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, si trova a sorpresa in Turchia, secondo quanto appreso ad “Agenzia Nova” da due diverse fonti del Gna e di Ankara. Si tratta della seconda visita in due settimane per il capo dell’esecutivo di Tripoli, dopo l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avvenuto il 6 settembre scorso a Istanbul. Venerdì scorso, 18 settembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto con dispiacere l’annuncio di Sarraj di lasciare il potere a una nuova autorità esecutiva entro il mese di ottobre. “Sentire questa notizia ci è dispiaciuto", ha detto il presidente turco, aggiungendo che delegazioni turche potrebbero tenere colloqui con l'esecutivo di Sarraj questa settimana. "A Dio piacendo, con questi incontri faremo prendere alla questione la direzione che deve prendere", aveva detto il capo di Stato. Erdogan aveva poi aggiunto che "il golpista (Khalifa) Haftar finirà per perdere”. (Lit)