Fondi Lega: al vaglio inquirenti Milano ipotesi investigativa del finanziamento illecito

- Nell'inchiesta sul caso della Lombardia film commission è al vaglio degli investigatori e dei pm l'ipotesi che si possa configurare il reato del finanziamento illecito alla Lega. Tuttavia, al momento - viene spiegato - il possibile reato non è ancora contestato nel fascicolo. È in questa direzione che si stanno muovendo gli approfondimenti investigativi sulle movimentazioni finanziarie tra società riconducibili ai tre commercialisti, finiti ai domiciliari lo scorso 10 settembre, e imprese e "enti" collegati alle Lega che sono ritenute sospette. Nel frattempo l'avvocato Piermaria Corso ha depositato istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare dei domiciliari dei suoi assistiti Alberto Di Rubba, ex presidente di Lfc e direttore amministrativo della Lega al Senato, e Andrea Manzoni, revisore contabile del Carroccio alla Camera. I due professionisti, indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato, erano comparsi martedì scorso davanti al gip di Milano per l'interrogatorio di garanzia sostenendo la loro estraneità agli illeciti contestati.(Rem)