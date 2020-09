Referendum: Crippa (M5s), risultato storico grazie a Movimento che mantiene promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, osserva che "questo esito referendario rappresenta un punto importantissimo per un Paese che aspettava, da 36 anni, una riforma con un adeguamento del numero dei parlamentari". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Oggi, di fatto, abbiamo un taglio di 345 componenti del Parlamento, dalla prossima legislatura, e questo è un risultato storico perché, il Movimento cinque stelle, ne aveva fatto il suo manifesto elettorale nel 2018 e, oggi, finalmente, quello che è stato promesso, si è fatto. Il largo successo del sì al referendum fa comprendere come il M5s sia ancora il motore del cambiamento e in linea con la volontà dei cittadini. Ora - conclude l'esponente pentastellato - ci aspettano altre riforme e leggi, a partire da quella sul conflitto d'interessi, passando per il taglio degli stipendi dei parlamentari, e per una legge elettorale proporzionale e costituzionale". (Com)