Spagna: Partito popolare chiede di annullare manifestazione contro presidente comunità Madrid

- Vari dirigenti del Partito popolare (Pp) hanno chiesto al primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, di annullare la manifestazione fissata dal Partito socialista spagnolo (Psoe) e da Unidas Podemos di Madrid il prossimo 27 settembre per protestare contro la gestione della pandemia del coronavirus da parte della regione. "Al mattino, l'unità e nel pomeriggio la tensione", ha affermato il vice-segretario del Pp, Pablo Montesinos, riferendosi all'incontro di ieri tra il premier e la presidente della comunità autonoma, Isabel Diaz Auyso, per rafforzare la collaborazione tra esecutivo e governo locale. Montesinos ha, pertanto, invitato Sanchez a "richiamare all'ordine" il suo partito e a "sconfessare" la manifestazione in programma. (Spm)