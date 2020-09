Imprese: Ubi Banca, pubblicazione lista per nomina Cda e comitato controllo gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha depositato una lista di 15 candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. In conformità alle disposizioni statutarie di Ubi Banca, prosegue la nota diramata oggi, nella prima sezione della lista sono indicati dieci candidati alla carica di consigliere di amministrazione: Paolo Maria Vittorio Grandi in qualità di presidente del Cda, Bruno Picca come vicepresidente, Gaetano Micciché come consigliere delegato, Paola Angeletti, Laura Viganò, Giovanni Boccolini, Giuseppe Attanà, Anna Simioni, Felice Scalvini e Alessandra Vitali Rosati. Nella seconda sezione sono invece indicati cinque candidati alla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato di controllo sulla gestione: Luigi Arturo Bianchi in qualità di presidente del comitato, Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia e Marialuisa Cicognani. Alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste, prosegue la nota, quella presentata da Intesa Sanpaolo risulta essere l’unica depositata per la nomina del Cda e del comitato per il controllo sulla gestione per il triennio 2020-2022. Pertanto, prosegue la nota, gli azionisti che rappresentano da soli, o insieme ad altri, almeno lo 0,5 per cento del capitale sociale di Ubi Banca possono presentare le proprie liste per la nomina del Cda e del comitato, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili. (Com)