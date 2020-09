Kazakhstan: il presidente Tokayev riceve il governatore della regione di Karaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto oggi il governatore della regione di Karaganda, Zhenis Kasymbek. Lo ha fatto sapere la presidenza di Nur-Sultan in una nota, secondo cui il governatore ha illustrato al capo dello Stato i principali indicatori sullo sviluppo socio-economico della regione dall’inizio del 2020, in particolare rispetto alla crescita della produzione nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria minerarie. Tokayev è anche stato informato delle ultime notizie sulla campagna di raccolta agricola, sull’attuazione della tabella di marcia per l’impiego e sui programmi di costruzione edilizia e infrastrutturale. Kasymbek ha anche aggiornato il presidente kazako sulle misure per contrastare la diffusione del coronavirus in Karaganza e per prevenire un’eventuale seconda ondata di contagi. Tokayev, da parte sua, ha dato al governatore una serie di istruzioni per attrarre investimenti e creare nuovi posti di lavoro. (Res)