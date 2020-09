Speciale difesa: Israele, ministro Gantz negli Usa per discutere di Iran ed F-35 a Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, è a Washington per incontrare il segretario alla Difesa statunitense, Mark Esper, e altri funzionari del Pentagono. Nel corso della visita di 24 ore, riferisce un comunicato stampa israeliano, Gantz discuterà con la controparte statunitense di cooperazione congiunta in materia di sicurezza per ridurre l'espansione iraniana nella regione. La visita di Gantz negli Stati Uniti giunge mentre Washington sta cercando di vendere i caccia multiruolo stealth di quinta generazione F-35 agli Emirati Arabi Uniti. Finora l’ipotesi dell’eventuale vendita degli F-35 agli Emirati ha suscitato delle perplessità a Gerusalemme che teme di perdere la superiorità militare regionale. Secondo quanto previsto dalle leggi statunitensi, il Congresso ha il compito di controllare le vendite di armi ai paesi del Medio Oriente, garantendo a Israele – storico alleato degli Usa – il vantaggio qualitativo. (Res)