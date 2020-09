Speciale difesa: ministero Difesa Taiwan, abbiamo abbastanza missili per difenderci da eventuale attacco della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha abbastanza missili di precisione a lungo raggio per difendersi da un possibile attacco dalla Cina. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa nazionale dell'Isola confutando i rapporti secondo cui le esercitazioni hanno rilevato che l'approvvigionamento missilistico di Taiwan è inadeguato. "L'Esercito rifornisce regolarmente i suoi missili di precisione in conformità ai piani di ristrutturazione militare. Le scorte militari di missili di precisione sono sufficienti per le esigenze difensive nella fase attuale", ha reso noto il ministero in un comunicato. Il ministero ha risposto ai resoconti dei media sui risultati delle Han Kuang, le principali esercitazioni militari annuali di Taiwan, che si sono tenute dal 14 al 18 settembre con l'obiettivo di affinare le capacità delle forze armate taiwanesi di respingere una potenziale invasione dalla Cina. Diversi media hanno riferito che le esercitazioni hanno evidenziato che Taiwan non ha abbastanza missili di precisione a lungo raggio per una difesa efficace di fronte al "fuoco di saturazione", citando fonti militari anonime. Il "fuoco di saturazione" si riferisce a una tattica militare in cui la parte attaccante cerca di ottenere un vantaggio schiacciando la capacità della parte in difesa di rispondere efficacemente. Il ministero, tuttavia, ha affermato che l'inventario di missili di precisione di Taiwan potrebbe non essere sufficiente per scongiurare futuri attacchi dalla Cina poiché l'Esercito popolare di liberazione (Pla) continua a espandere le proprie capacità. "Lo scopo delle esercitazioni è identificare i problemi e risolverli. Non esistono cose come vincere o perdere; tutte le esercitazioni simulano le condizioni del campo di battaglia più sfavorevoli", ha spiegato il ministero. (Cip)