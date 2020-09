Speciale difesa: Mediterraneo orientale, alla Nato quinto round dei colloqui tecnici militari tra Turchia e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà presso la sede della Nato a Bruxelles il quinto round dei colloqui tecnici tra le delegazioni militari di Turchia e Grecia. “Ovviamente siamo a favore della pace, della stabilità, dei negoziati e del dialogo. Li sosteniamo, ma non permetteremo alcun fatto compiuto (nel Mediterraneo orientale)”, ha detto il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in una videoconferenza alla presenza di comandanti turchi. Akar ha ribadito che la Turchia è determinata e in grado di proteggere i diritti e gli interessi sia della Turchia che della Repubblica turca di Cipro del Nord nel Mediterraneo orientale. La Grecia, da parte sua, contesta le attuali attività di esplorazione energetica della Turchia nel Mediterraneo orientale. (Res)