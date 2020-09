Speciale difesa: Germania, rinviata decisione Bundestag su sottomarini classe Ula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora difficoltà per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) e, in particolare, per la marina. Si allontana, infatti, la conclusione del contratto tra Germania e Norvegia per assegnare a Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato tedesco Thyssenkrupp, la realizzazione di sei sottomarini U212 CD classe Ula. Come reso noto dal ministero della Difesa tedesco, la decisione del Bundestag sulla questione, prevista per la scorsa estate, è stata rinviata a poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari del 2021. Tuttavia, si tratta di “una scadenza ambiziosa”, ha evidenziato il dicastero. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2017, Germania e Norvegia hanno concordato di assegnare a Tkms la costruzione di sei U212 CD. Due delle unità verrebbero acquisite dalla marina tedesca, quattro da quella norvegese. Tuttavia, le discussioni sui dettagli dell'accordo si stanno rivelando più difficili del previsto. La Norvegia chiede, infatti, un equipaggiamento più sofisticato per i sottomarini, che comporterebbe un aumento dei costi. La Germania non intende, invece, accrescere le spese. Intanto, si teme che l'intero progetto possa fallire se il Bundestag non approverà la commessa prima delle elezioni federali, che si terranno nell'autunno del 2021. (Geb)