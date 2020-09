Speciale difesa: Mali, l’ex ministro della Difesa Bah N'Daw è il nuovo presidente ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il militare in pensione Bah N'Daw, già ministro della Difesa, è il nuovo presidente ad interim del Mali. È quanto riferisce il quotidiano “Mali Actu”, secondo cui la nomina di N’Daw è stata approvata dalle parti coinvolte nei colloqui per la nomina di istituzioni di transizione, in vista del nuovo ultimatum imposto dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao). Nato il 23 agosto 1950 a San, nella regione di Segou, Daw ha avuto una brillante carriera nell'aeronautica militare con la nomina a ministro della Difesa nel 2014. In base a quanto emerso al termine della riunione, il capo del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp, la giunta militare al potere dopo il colpo di Stato del 18 agosto), Assimi Goita, sarà il vicepresidente. Le nomine arrivano al termina di un incontro a porte chiuse che si è svolto a Bamako alla presenza dei leader della giunta militare che ha preso il potere lo scorso 18 agosto, oltre che dei rappresentanti delle comunità religiose e della società civile, ed è stata approvata dal collegio delle personalità responsabili della nomina delle istituzioni per il periodo di transizione. Il collegio è composto da cinque membri del Cnsp, due del Movimento 5 giugno-Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-Rfp, la piattaforma dell’opposizione promotrice delle proteste che hanno portato alla destituzione del presidente Ibrahim Boubacar Keita), due della società civile e due dei rappresentanti religiosi. (Res)