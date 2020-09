Speciale difesa: Libano, Del Col (Unifil), sorvoli Israele spazio aereo minano sforzi per ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sorvolo dello spazio aereo libanese da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf) rappresentano una violazione degli obiettivi della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil) e minano gli sforzi per ridurre le tensioni e creare un ambiente di sicurezza stabile. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa libanese "Nna" l'head of mission e force commander di Unifil, generale Stefano Del Col. "I continui sorvoli dello spazio aereo libanese sono una violazione della risoluzione 1701 del 2006 e della sovranità libanese. In precedenza, sono stati condannati dal Consiglio di sicurezza dell'Onu", ha affermato l'ufficiale. (Res)