Speciale difesa: Libia, Gruppo rivoluzionario 17 febbraio, Busahmein ci rappresenti nei dialoghi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del cosiddetto "Raggruppamento dei rivoluzionari del 17 febbraio" hanno scelto il politico Nuri Busahmein come loro rappresentante in qualsiasi dialogo politico. “Noi rivoluzionari del 17 febbraio che hanno partecipato alla difesa di Tripoli e dello Stato civile, chiediamo al professor Busahmein di non ritardare la partecipazione ad alcun dialogo o incontro sulla questione libica", affermano gli esponenti del gruppo libico in una video dichiarazione. Gli esponenti della “rivoluzione del 17 febbraio” che ha deposto Muammar Gheddafi si dicono “convinti del principio della libertà di espressione e del dialogo per far progredire il paese della situazione attuale”. Classe 1956, ex presidente del Congresso nazionale generale libico dal 25 giugno 2013 al 4 agosto 2014, per cui in questa veste ha svolto le funzioni di capo dello Stato “ad interim”, Busahmein è stato rimosso dalla lista degli individui oggetto di sanzioni da parte dell’Unione europea. (Lit)