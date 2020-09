Kosovo: parlamento respinge risoluzione dell'opposizione contro apertura dialogo con la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo ha respinto per assenza di quorum una risoluzione presentata dall'opposizione contro la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Lo rendono noto i media kosovari. Nella bozza di risoluzione, presentata dal partito di opposizione, il movimento Vetevendosje, si accusa il primo ministro, Avdullah Hoti, di aver intrapreso dei colloqui non autorizzati con la Serbia e non si riconosce alcun sostegno all'accordo per la normalizzazione dei rapporti economici con il Paese. "La Repubblica del Kosovo non partecipa ad alcuna iniziativa o accordo volto a stabilire un mercato comune con alcuni dei paesi dei Balcani occidentali, considerato che la Serbia non riconosce la Repubblica del Kosovo e che il suo obiettivo è estendere la sua influenza nella politica interna di alcuni paesi della regione", si conclude nella risoluzione. (segue) (Alt)