Onu: Abreu (Ferrero) su Agenda 2030, tema sostenibilità mai così importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi legati alla sostenibilità non sono mai stati così importanti come oggi, a causa di un’emergenza che rende essenziale tenere aperte fabbriche e stabilimenti per garantire la sicurezza alimentare e le forniture ai supermercati. Così Mario Abreu, head of Group sustainability di Ferrero, intervenuto oggi all’evento di apertura del Festival dello sviluppo sostenibile 2020 organizzato dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). “Aziende come la nostra hanno un ruolo importantissimo nel dare risposte ed esempi concreti in tema di sostenibilità, che rappresenta una valore fondamentale nei processi di governance: riteniamo che il valore si crei attraverso la fiducia, e ci assumiamo come azienda la responsabilità di tutti coloro che lavorano con noi e per noi in questi processi”, ha detto, sottolineando la necessità di non dimenticare un’emergenza aggiuntiva rispetto a quella sanitaria, ossia quella associata ai cambiamenti climatici. “Negli ultimi otto mesi Ferrero ha misurato costantemente le emissioni di anidride carbonica nei singoli stabilimenti, e l’impatto ambientale del lavoro: siamo consapevoli della necessità di individuare tutti i settori in cui è possibile ridurre le emissioni, e tutte le aziende dovrebbero darsi da fare in questo senso”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di collaborare tutti insieme per il raggiungimento degli obiettivi elencati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. (Ems)