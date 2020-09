Ue: Amendola a Consiglio affari generali, focus su mercato unico, relazioni esterne, Brexit e stato diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, è arrivato a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio Affari generali dell'Unione europea. Su Twitter il ministro ha spiegato che la riunione di oggi è in preparazione del Consiglio europeo del 24 e 25 settembre e che in agenda ci sono temi come il mercato unico, la politica industriale europea e lo sviluppo digitale; le relazioni esterne dell'Ue con Turchia, Bielorussia e Cina; le future relazioni dell'Ue con il Regno Unito e lo stato di diritto. (Beb)