Calcio: Torino, giocatore positivo al Covid19

- Un calciatore del Torino è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto questa mattina la società granata. "Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze - si legge nella nota - . Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo". Si tratta del quinto caso di positività nel club di Cairo. Il primo caso a maggio, alla ripresa degli allenamenti dopo il lockdown. Altri due giocatori positivi furono individuati il 20 agosto. Due settimane fa, infine, è stato riscontrato il primo caso di positività in un membro dello staff. (Rpi)