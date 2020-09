Spagna: vicepremier Iglesias, collaborare con Madrid non significa concordare su misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Spagna ha l'obbligo di collaborare con tutte le amministrazioni, ma ciò non significa essere d'accordo con le misure adottate dalla presidente della comunità di Madrid. Lo ha affermato il vicepremier, Pablo Iglesias, nel corso di un'intervista televisiva a "Tve" all'indomani dell'incontro tra il primo ministro, Pedro Sanchez, e la presidente della regione, Isabel Diaz Ayuso, per rafforzare la cooperazione tra l'esecutivo ed il governo locale. Iglesias ha aggiunto che molti cittadini a Madrid hanno la sensazione di aver subito una "segregazione" ed una "discriminazione" nei confronti dei più poveri. Le misure restrittive entrate in vigore ieri, infatti, hanno fortemente limitato gli spostamenti in alcuni distretti al sud del capitale, i più popolari della città. (Spm)