Calcio: Procura Perugia, irregolarità in concessione cittadinanza italiana a Suarez

- Irregolarità per la concessione della cittadinanza italiana al calciatore Luis Suarez che aveva sostenuto, lo scorso 17 settembre, la prova di certificazione all’Università per Stranieri di Perugia. È quanto avrebbe accertato un’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura del capoluogo umbro. “Dalle attività investigative - scrive in una nota il procuratore capo Raffaele Cattaneo - è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanze svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana”. (Rem)