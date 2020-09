Coronavirus: Scaccabarozzi (Farmindustria), sette vaccini in fase finale, siamo fiduciosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Farmindustria si è poi soffermato sulla distribuzione del vaccino. "C’è il problema dell’approvvigionamento, è chiaro che questo non deve sfavorire nessuno - ha sottolineato -. Quando ci sono questi tipi di farmaci con una richiesta importante non si può lasciare indietro nessuno. E’ nata in Europa una coalizione guidata dal nostro ministro della salute Speranza, insieme ai ministri della salute francese, tedesco e olandese, che si è fatta portavoce all’interno della Commissione Ue affinché ci possano essere le prenotazioni e quindi gli acquisti di questi vaccini a livello centralizzato e poi si occuperanno a livello di Commissione Ue di fare una distribuzione equa in modo tale che non sia sfavorito nessuno. E’ chiaro che all’inizio non ci sarà il vaccino per tutta la popolazione mondiale, ma è importante che si parta dai soggetti a rischio. Ci sono aziende che hanno dichiarato che per la durata della fase pandemica il vaccino sarà a disposizione no-profit”. (Rin)