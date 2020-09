Energia: East Mediterranean Gas Forum diventa un'organizzazione internazionale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Steinitz, ha dichiarato che si tratta di un ombrello per la cooperazione regionale nel settore del gas naturale e per la diffusione dello spirito pacifico. Per la ministra dell’Energia di Cipro, Natasa Pilides, il forum contribuirà a capitalizzare in modo efficiente il gas naturale nel Mediterraneo orientale, sottolineando che è fondamentale far avanzare la cooperazione energetica. "E un giorno molto importante per la cooperazione e la prosperità", ha detto il ministro del Petrolio greco, Kostis Hatzidakis. Secondo il ministro ellenico si tratta di "un giorno storico anche per i nostri paesi e anche per il Mediterraneo orientale" e aiuterà i paesi membri a superare e sfide e le minacce regionali. Il forum è la prima organizzazione mondiale per il gas naturale. (segue) (Cae)