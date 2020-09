Energia: East Mediterranean Gas Forum diventa un'organizzazione internazionale regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Emgf, istituito a gennaio 2019, è un’iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo Orientale. Lo scorso 16 gennaio i rappresentanti dei paesi membri hanno firmato un accordo quadro per trasformare l’Emgf in un’organizzazione internazionale regionale. La trasformazione dell’Emgf giunge in un momento di tensione nel Mediterraneo orientale tra la Turchia e altri paesi regionali. (Cae)