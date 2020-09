© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto quello che facciamo è corretto e certificato, in un tribunale non esiste 'pare' o 'è' o 'non è'. Tutto quello che spendiamo è certificato". Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa al Micam di Milano in merito all'inchieste delle Procure di Milano, Genova e Bergamo sui fondi del partito.(Rem)