Regionali: De Petris (Leu), la destra ha fallito, governo rinsaldato e più stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, "la destra ha fallito nel tentativo fragorosamente annunciato di dare la spallata al governo. Sono stati ancora una volta i cittadini e gli elettori - prosegue la parlamentare in una nota - a fermare col voto una destra sovranista e pericolosa. Il governo esce rinsaldato e più stabile da questa prova e può ora affrontare nelle condizioni migliori la vera sfida che ci attende: un Recovery plan italiano capace di rilanciare il Paese su basi davvero nuove e diverse dal passato. Particolarmente significativo - continua l'esponente di Leu - è il risultato della Puglia, dove commentatori e sondaggisti consideravano sino all'ultimo la partita persa e dove invece gli elettori hanno confermato a larga maggioranza la fiducia nell'amministrazione di centrosinistra". (Com)