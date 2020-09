Regno Unito: coronavirus, ministro Gove chiede di lavorare da casa se possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche del governo britannico, Micheal Gove, ha chiesto ai cittadini del Regno Unito di rimanere a lavorare da casa, se ne hanno la possibilità. Questa dichiarazione, secondo la stampa un'anticipazione di quanto dirà il primo ministro Boris Johnson nel discorso in diretta televisiva programmata per questa sera, rappresenta di fatto un'inversione di marcia rispetto alla politica sinora portata avanti dal governo, quella di voler evitare una seconda quarantena a tutti i costi. Nell'intervista rilasciata a "Sky News", Gove ha riconosciuto che questo rappresenta un netto cambio di direzione delle intenzioni del governo, ma ha anche affermato che la scelta era "inevitabile". "Il tasso di contagio sta aumentando" ha dichiarato, "il numero di persone in ospedale sta crescendo, pertanto dobbiamo agire ora". (Rel)