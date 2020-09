Ungheria: ministra Giustizia, procedura Ue contro Budapest è senza un vero dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio Affari generali di oggi la procedura contro l'Ungheria è stata nuovamente trattata senza un vero dibattito. Lo ha detto la ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga. Scrivendo su Twitter, Varga ha dichiarato che Budapest ha già "risposto a tutte le domande sollevate dal Parlamento europeo" e "non c'è dubbio che l'Ungheria sia votata allo Stato di diritto", ma si chiede se si possa dire lo stesso delle istituzioni europee. "Ho ricordato che la Corte di giustizia Ue non si è ancora pronunciata sul fatto se il Parlamento Ue abbia avviato questa procedura politicamente motivata in violazione delle leggi comunitarie. Gli ultimi 2 anni hanno dimostrato che lo Stato di diritto è usato per un ricatto ideologico che non ha quasi nulla a che vedere con l'osservanza delle leggi europee", ha continuato Varga. La procedura "non ha altro valore aggiunto". La guardasigilli ha ribadito di nuovo che "non c'è un'interpretazione comune sul concetto indefinito di Stato di diritto e questo crea solo divisioni tra gli Stati membri". "La procedura è difettosa e dovrebbe essere chiusa al più presto. Concentriamoci sui problemi reali dell'Unione europea!", ha proseguito Varga.(Vap)