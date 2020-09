Regno Unito: leader laburista Starmer, "meritavamo di perdere le scorse elezioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laburista britannico, Keir Starmer, ha aperto la conferenza della formazione con un discorso giudicato dai commentatori come "forte" e "di impatto". Starmer ha spiegato che il partito, sotto la guida all'epoca di Jeremy Corbyn, "ha meritato di perdere" le passate elezioni del dicembre 2019, per poi passare ad una ferma condanna dell'operato del governo conservatore e del suo primo ministro, Boris Johnson. Il leader laburista ha definito Johnson come "non serio" e "fondamentalmente non all'altezza del compito", criticando quelli che lui ha definito essere ripetuti fallimenti del governo nella gestione della pandemia, ma anche sul fronte della scuola e del welfare, definendo lo stato di quest'ultimo "una disgrazia per un Paese avanzato". Il discorso di Starmer ha sottolineato un nuovo tipo di leadership rispetto al suo predecessore Corbyn, con l'introduzione di nuovi valori (come il patriottismo) nell'agenda del partito laburista, sinora malvisti dall'ala più a sinistra del partito. Un elemento chiave è stato l'appello agli ex elettori del partito laburista nel cosiddetto "muro rosso" nel nord dell'Inghilterra, la fascia tra Sheffield e Liverpool storicamente in favore della sinistra britannica, a cui ha chiesto di "tornare a votare Labour". Secondo Starmer, "non ha senso lamentarsi per la sconfitta, bisogna essere brutalmente onesti con noi stessi: quando si perde un'elezione, in democrazia, lo si è meritato". Ha aggiunto: "Il partito laburista non darà mai più per scontati voi o le cose a cui tenete. E vi chiedo di darci una seconda possibilità. Siamo sotto una nuova leadership".(Rel)