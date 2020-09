Economia: Mazzocco (Generali Real Estate), pandemia cambierà modello organizzativo delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pandemia di coronavirus, è necessario ascoltare e osservare le aziende per capire come stanno cambiando il loro modello organizzativo in merito al lavoro da remoto e all’utilizzo degli edifici. Lo ha affermato oggi Aldo Mazzocco, amministratore delegato di Generali Real Estate, nel corso del terzo Real Estate & Finance Summit organizzato dal “Sole 24 Ore”. Gli edifici non cambieranno, divenendo a destinazione mista, ma ci saranno degli effetti dovuti alla pandemia di coronavirus, ha spiegato Mazzocco. “La definizione teorica di azienda è che le persone stanno insieme per produrre risultati”, e non a casa collegati in remoto, ha aggiunto. Mazzocco ha poi rilevato come ci siano “conseguenze sulla psicologia delle persone e sulla gerarchizzazione dei ruoli”, che è più libera in caso di riunioni di persona. (segue) (Rin)