Economia: Mazzocco (Generali Real Estate), pandemia cambierà modello organizzativo delle aziende (2)

- “La penetrazione del remote working è stata accelerata e resa più realistica grazie agli investimenti sulle piattaforme fatti dalle aziende”, ha aggiunto l’ad di Generali Real Estate. Prima le videoconferenze “erano gestite dalle compagnie telefoniche, oggi sono entrati sul mercato attori come Microsoft e Google”, motivo per cui si vede un elemento di novità. “Il remote working oggi è più facile”, ha detto ancora Mazzocco, secondo cui il 20-25 per cento delle funzioni di alcune aziende si possono gestire in questo modo. (Rin)