Mozambico: Pam estremamente preoccupato l’escalation del conflitto a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) è estremamente preoccupato per l’escalation del conflitto e per il peggioramento della sicurezza alimentare a Cabo Delgado, in Mozambico, dove oltre 300 mila persone sono fuggite dalle proprie case e dai villaggi, abbandonando i campi e costringendole a fare affidamento solo sull’assistenza umanitaria. È quanto si legge in una nota dell’agenzia Onu. “Siamo molto preoccupati per la situazione umanitaria in corso a Cabo Delgado, dove il conflitto e la violenza hanno lasciato le persone senza accesso a cibo e ai mezzi di sussistenza”, ha detto Antonella D’Aprile, rappresentante Pam in Mozambico. “A causa della crescente insicurezza e delle povere infrastrutture diventa sempre più difficile raggiungere chi ha bisogno, e ora con il Covid-19 la crisi si complica ulteriormente”, ha aggiunto. L’insicurezza e le violenze crescenti hanno aumentato la minaccia della fame nella province del nord della provincia di Cabo Delgado, dove le comunità non hanno più accesso a cibo e a fonti di reddito. Gli ultimi dati del sistema di allerta precoce per le carestie Fewsnet (rete di sistemi di allarme precoce della carestia) indicano che le comunità continueranno ad affrontare livelli di ‘crisi’ di insicurezza alimentare (la fase 3 nella classificazione Ipc) fino agli inizi del 2021. (segue) (Com)