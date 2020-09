Mozambico: Pam estremamente preoccupato l’escalation del conflitto a Cabo Delgado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione desta particolare preoccupazione dal momento che a Cabo Delgado si registra il secondo tasso più alto di malnutrizione cronica nel paese, che vede oltre la metà dei bambini al di sotto dei cinque anni soffrirne. Ogni shock ulteriore potrebbe far precipitare la situazione, specialmente per le donne e per i bambini. Il Pam ha urgentemente bisogno di 4,7 milioni di dollari al mese per assistere gli sfollati nel nord del Mozambico. Senza fondi aggiuntivi, il Pam sarà costretto a ridurre le razioni alimentari a partire da dicembre. Migliaia di rifugiati hanno attraversato il confine con la Tanzania, aggravando le preoccupazioni della comunità internazionale su una regionalizzazione del conflitto. Al momento, il secondo numero più alto di casi registrati di Covid-19 nel paese è a Cabo Delgado, e gli spostamenti di popolazione potrebbero accelerare la diffusione del virus. Nonostante le significative sfide operative il Pam, in collaborazione con il governo, prevede di raggiungere 310 mila persone ogni mese nelle province di Cabo Delgado, Nampula e Niassa con cibo, vouchers e sostegno nutrizionale. Dal 2017 Cabo Delgado ha sofferto attacchi da parte di gruppi armati non-statali che hanno gradualmente costretto le comunità a fuggire e i cui sfollati ora cercano rifugio nelle altre province, come Nampula e Niassa. Questi attacchi hanno causato perdite di vite umane e hanno gravemente danneggiato le infrastrutture – già fortemente colpite dal ciclone Kenneth nel 2019 – causando difficoltà nel raggiungere i più vulnerabili. (Com)