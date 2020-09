Mali: la Russia chiede elezioni democratiche dopo il periodo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica che la situazione in Mali torni alla normalità e che si tengano elezioni democratiche dopo l'attuale periodo di transizione. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Sergej Lavorv, in occasione della ricorrenza del giorno dell'Indipendenza del Mali, come riportato dall'agenzia "Sputnik". "Sappiamo che il Mali attraversa una fase difficile dopo il recente cambio di potere. Contiamo che nel Paese si possa ritornare presto a una situazione civile basata sul dialogo nazionale inclusivo, con l'obiettivo di tenere elezioni libere e democratiche dopo il breve periodo di transizione, grazie al sostegno della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale e dell'Unione africana", ha detto Lavrov. Ieri, al termine di consultazioni, la giunta militare al potere dopo il colpo di stato del 18 agosto - il Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) - ha nominato l'ex ministro della Difesa, Bah N'Daw come nuovo presidente di transizione, con un mandato di 18 mesi prima dell'istituzione di un nuovo governo, e come vice Assimi Goita, capo del Cnsp. (segue) (Rum)