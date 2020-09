Mali: la Russia chiede elezioni democratiche dopo il periodo di transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nomine arrivano al termine di un incontro a porte chiuse che si è svolto a Bamako alla presenza dei leader della giunta militare, oltre che dei rappresentanti delle comunità religiose e della società civile, ed è stata approvata al termine di tre giorni di consultazioni avvenuti fra i componenti del collegio delle personalità responsabili della nomina delle istituzioni per il periodo di transizione. Il collegio è composto da cinque membri del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp, la giunta militare), due del M5-Rfp, due della società civile e due dei rappresentanti religiosi. Il tutto mentre scadrebbe oggi l'ultimatum che i leader della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno imposto alla giunta militare affinché nomini un presidente ed un governo di transizione civili e riveda la Carta della transizione, il documento presentato dai militari al termine del primo round di colloqui tra le parti (che l'opposizione civile ha respinto). Nel documento il Cnsp sostiene che la guida del nuovo governo ad interim possa essere affidato indifferentemente ad un civile o ad un militare, come effettivamente avvenuto con la nomina di N'Daw. (Rum)